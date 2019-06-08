

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'ya gitti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi. Ancak görüşmenin önüne bir fotoğraf karesi geçti. Görüşmede Macron doğrudan ABD Başkanı'na baktı, ardından elini sıktı. Bu sırada Trump'ın yüzü kızardı. Trump'ın yüzündeki rahatsızlık ifadesi ise sonradan anlaşıldı. Macron, Trump'ın elini çok sert şekilde sıkmış ve Trump'ın elinde Macron'un baş parmağının izi kalmıştı. Bu durum objektiflere saniye saniye yansıdı.