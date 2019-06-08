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Trump - zirvesine damga vuran görüntü! Macron, Trump’ın elini çok sert sıktı

, Trump’ın elini çok sert sıktı. başkanının yüzü kızardı! Elinde, ’nın parmak izi kaldı.

Canını sıktı!


Başkanı , Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önem taşıyan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Fransa'ya gitti. Cumhurbaşkanı Emmanuel ile Caen Valiliği'nde bir araya geldi. Ancak görüşmenin önüne bir fotoğraf karesi geçti. Görüşmede Macron doğrudan ABD Başkanı'na baktı, ardından elini sıktı. Bu sırada Trump'ın yüzü kızardı. Trump'ın yüzündeki rahatsızlık ifadesi ise sonradan anlaşıldı. Macron, Trump'ın elini çok sert şekilde sıkmış ve Trump'ın elinde Macron'un baş parmağının izi kalmıştı. Bu durum objektiflere saniye saniye yansıdı.





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