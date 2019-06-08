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  • 08.06.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 23:29

'da 3 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

'da yapılan parlamento lerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi. 'nin başını çektiği sol blok, 175 sandalyeli parlamentoda 91 milletvekilliği kazanarak seçimden zaferle çıkmıştı.

Danimarka'da 3 Türk Meclis'te

'da 5 Haziran'da yapılan milletvekili lerinde sayılan tercihli oyların ardından resmi sonuçlara göre, Türk kökenli 9 adaydan 3'ü meclise girdi.

Liberal Parti'den aday olan Öktem 5 bin 130, 'den aday olan Rasmussen 4 bin 279 ve 'nden aday olan Oğuz bin 278 tercihli oy aldı.

Sosyal Demokrat Parti'nin başını çektiği sol blok, 175 sandalyeli parlamentoda 91 milletvekilliği kazanarak seçimden zaferle çıkmıştı.

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