İsveç'in Linköping kentinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlama, İsveç'in Linköping şehrinde yerel saat ile 9:00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını, binada hasar meydana geldiğini duyurdu.

Patlamada sebebiyle 19 kişinin yaralandığı ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.