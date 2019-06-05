Amerika'da baş döndüren kurtarma operasyonu! Fırıldak gibi döndü



ABD'nin dağ yürüyüşleri için elverişli olan Arizona eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Yaralı bir dağcıyı kurtarmak isteyen helikopter aşırı rüzgarı hesaba katmayınca kurtarmak istedikleri kadını az kalsın öldürecekti. Aşırı rüzgar sebebiyle bir fırıldak gibi dönen kadın hastaneye sağ salim ulaştı.

Yetkililer, 74 yaşındaki kadının sağlık durumunun stabil olduğunu duyurdu. Yetkililer, "Hastaneye getirilirken sürekli döndüğü için başı dönmüş ve midesi bulunmuş ama onun haricinde her şey yolunda" dedi.