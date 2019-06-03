Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.06.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 19:18

'ta bir ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi başkanlığında başkent 'taki Kartaca Sarayı'nda toplandığı belirtildi.

Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

'ta Kasım 2015'ten bu yana uygulanan in bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

Açıklamada, Sibsi'nin Başbakan Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Muhammed Nasır ile istişare ederek, olağanüstü halin ülke genelinde bir ay daha uzatılması yönünde karar aldığı aktarıldı.

Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak nisan ayında bir aylığına uzatılmıştı.

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü hal, sonraki süreçte birçok kez uzatılmıştı.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine, toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri