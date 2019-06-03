Trump'tan Ramazan Bayramı mesajı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bayram mesajı paylaşıldı.

Eşi Melania Trump ile en samimi duygularla Ramazan Bayramını tebrik ettiklerini kaydeden Trump, "Bu kutsal gün hem ABD'deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, fakirlere yardım etme, Tanrı'ya olan inançlarını kuvvetlendirme, ibadete sarılma ve diğer insanlarla yakınlaşma imkanı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Trump, mesajını, Ramazan Bayramı'nın tüm Müslümanlara barış ve esenlik getirmesi temennisiyle tamamladı.

Göreve geldiği günden bu yana İslam karşıtı söylemleriyle eleştiri toplayan Trump, Beyaz Saray'daki görevinin ilk yılında iftar programı düzenlememiş, sonraki iki yılında ise iftar etkinliği organize etmişti.