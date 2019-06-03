Sudan'ın başkenti Hartum'da ordunun genel karargahı önünde yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere ordu güçlerince müdahale edildi.



Son dakika gelişmesine göre, Sudan Doktorlar Komitesi, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sudan Meslek Odalarından yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı çevresinde kamp kuran darbe karşıtı protestoculara silahla müdahalede bulunduğu belirtildi.

"HASTANELERDE YER KALMADI"

Sudan Doktorlar Komitesi yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin göstericilere müdahalesi sonrası 30 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın da açılan ateş sonucu yaralandığını açıkladı.

Yaralılar için hastanelerde yer kalmadığı belirtilirken, birçok kişiye olay yerinde müdahale edildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde çok sayıda askerin, nisan ayında eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'i iktidardan deviren askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş için oturma eylemi yapılan bölgeyi kuşattığını ardından makinalı tüfek seslerinin duyulduğunu ve bölgeden dumanların yükselmeye başladığını aktardı.