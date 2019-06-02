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  • 02.06.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 23:27

4.7'lik Marmara'nın habercisi mi? Jeofizik uzmanı yanıt verdi

Jeofizik uzmanı Dr. , bugün ’nın Hendek İlçesi’nde kaydedilen in olası için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi.

4.7'lik deprem Marmara'nın habercisi mi?

i değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının ve Gölcük lerinden sonra bölgede oluşan 'Olağan depremlerden' biri olduğunu belirterek, "Bugünkü deprem normal bir olay. Ancak, bölgede daha önceki depremleri yaşayan halk doğal olarak korkup ev veya bulundukları binalardan kaçmışlar. Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir. Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz.

4.6 veya 4.7 büyüklüğündeki bu deprem, olası için hem yer, hem büyüklük hem de oluşum karakteri açısından öncü değil" dedi.

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