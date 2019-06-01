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’da kadın isyanı

FBI’da kadın isyanı
ABD'de 16 kadın, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI), taciz ve ayrımcılık davası açtı. Mağdurlar, kurumda hata yapan kadınların, aynı hatayı yapan erkeklere göre daha sert şekilde cezalandırıldığını anlattı. Davacılar, 2015-2018 yılları arasında Akademisi'nden kovulan kişilerin yüzde 80'inin kadın olduğunu vurguladı. Ayrımcılıkla ilgili şakayette bulunanların ise daha çok baskıya maruz kaldığı aktarıldı. Ancak FBI skandalı bununla kalmadı. İddianamede, eski bir öğrencinin FBI Akademisi'nde 4 erkeğin tacizine uğradığı ve geceleri odasına dönerken takip edildiği bilgisi de yer aldı. Dava açan kadınlardan 7'sinin hala FBI çalışanı olduğu, her bir kadının yaşadıkları stresin bedeli olarak 300 bin dolar tazminat istediği açıklandı. Gözlerin çevrildiği FBI ise "Kurum, tüm çalışanların değer ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturma ilkesine bağlıdır" ifadesini kullandı.

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