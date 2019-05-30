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  • 30.05.2019 21:27
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 21:27

Putin, kritik tasarıyı Duma’ya sundu

Devlet Başkanı , ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Mikhail Gorbaçov arasında 1987’de imzalanan Kısa ve Orta Menzilli Füzelerin Azaltılması (INF) Anlaşması'nın askıya alınmasıyla ilgili kanun tasarısını Rusya Federasyonu Meclisi Duma’ya sundu.

Putin, kritik tasarıyı Duma’ya sundu

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Putin'in Duma'ya sunduğu kanun tasarısının Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki INF Anlaşması'nın durdurulmasını öngördüğünü söyledi. Volodin, Duma'nın kanun tasarısını ele alacağını ve görüşüleceği tarihi belirleyeceğini belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı , daha önce INF'den çıkacağını açıklamış ve Çin ile silahların sınırlandırılması konusunda yeni bir anlaşma ihtimali olduğunu göz ardı etmediğini söylemişti.

Trump'ın INF anlaşmasından çekildiğini açıklaması üzerine Devlet Başkanı de 2 Şubat'ta anlaşmayı askıya alacağını açıklamıştı.

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