Putin, kritik tasarıyı Duma’ya sundu

Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Putin'in Duma'ya sunduğu kanun tasarısının Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki INF Anlaşması'nın durdurulmasını öngördüğünü söyledi. Volodin, Duma'nın kanun tasarısını ele alacağını ve görüşüleceği tarihi belirleyeceğini belirtti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce INF'den çıkacağını açıklamış ve Çin ile silahların sınırlandırılması konusunda yeni bir anlaşma ihtimali olduğunu göz ardı etmediğini söylemişti.

Trump'ın INF anlaşmasından çekildiğini açıklaması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2 Şubat'ta anlaşmayı askıya alacağını açıklamıştı.