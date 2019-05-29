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  • 29.05.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:21

'dan kritik açıklama: 'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, hava savunma sistemlerinin ’ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Peskov, 'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nin talebi doğrultusunda 'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı.

Teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, "Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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s 400 taraftarı s 400 taraftarı

Reis bir an önce bu füzeleri alalım etrafımızı sardılar sonuna kadar yanındayız

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cevapla 29.05.2019 11:26
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