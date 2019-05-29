BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, İdlib'de çatışmalara son verme ve terörle mücadelede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Ayrıntılar geliyor... Esed rejimi İdlib'te yine sivilleri vurdu! Kirli ittifak! Esed rejimi ile YPG/PKK arasında yeni petrol anlaşması
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