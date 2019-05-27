Irkçılık Avrupa'yı çığ gibi sardı. Birçok ülkede faşistler, yabancı düşmanlığıyla oy toplamaya çalıştı. Finlandiya'da ise aşırı sağcı politikacı Marco De Wit, sınırı aştı.
Helsinki'nin Müslümanlar'ın yoğun olduğu Kamppi semtinde sahneye çıktı. Eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i yırtarak yere fırlattı. Ramazan ayında provokasyona imza attı.
KUR'AN-I KERİM'İ FIRLATTI POLİS BOŞ BOŞ BAKTI
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