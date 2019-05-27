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Finlandiya'da ırkçı politikacı haddini aştı! Marco De Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Finlandiyalı ırkçı politikacı De , Ramazan ayını fırsat bildi. Müslüman mahallesinde Kur'an-ı yere yer atarak insanları tahrik etti.


Irkçılık Avrupa'yı çığ gibi sardı. Birçok ülkede faşistler, yabancı düşmanlığıyla oy toplamaya çalıştı. Finlandiya'da ise aşırı sağcı politikacı Marco De , sınırı aştı.
Helsinki'nin Müslümanlar'ın yoğun olduğu Kamppi semtinde sahneye çıktı. Eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i yırtarak yere fırlattı. Ramazan ayında provokasyona imza attı.



KUR'AN-I KERİM'İ FIRLATTI POLİS BOŞ BOŞ BAKTI

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