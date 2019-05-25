Bugünkü
Takvim

Yeni milyoner

Yeni milyoner
Kanada'nın Whitby şehrinde yaşayan Dwayne Williams, 5 Nisan'da yapılan Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolarlık ikramiye kazandı. 35 yaşındaki , dün ödülünü aldı. "Bugüne kadar kazandığım tek şey, 9 yaşındayken sınıfta iyi bir öğrenci olduğum için bir kitaptı. Eşimle ikramiye 25 milyon doların üzerine çıktığında piyango oynuyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriYeni milyoner
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri