Yeni milyoner

Kanada'nın Whitby şehrinde yaşayan Dwayne Williams, 5 Nisan'da yapılan Lotto Max çekilişinde 55 milyon dolarlık ikramiye kazandı. 35 yaşındaki Williams, dün ödülünü aldı. "Bugüne kadar kazandığım tek şey, 9 yaşındayken sınıfta iyi bir öğrenci olduğum için bir kitaptı. Eşimle ikramiye 25 milyon doların üzerine çıktığında piyango oynuyoruz" dedi.
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- 25.05.2019
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