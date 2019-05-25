Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.05.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 13:51

’da askeri düştü: 6 ölü

’da deniz kuvvetlerine ait bir ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Kaza, yerel saatle 13:45 sıralarında 'nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ
Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi , henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMeksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri