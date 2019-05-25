Meksika’da askeri helikopter düştü: 6 ölü

Kaza, yerel saatle 13:45 sıralarında Meksika'nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ

Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.