Son dakika haberi! Fransa'nın Lyon kentinde sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği öğrenildi. En az 6 kişinin yaralandığı bildirilen patlamanın Lyon'un ünlü Bellecour Meydanı'nda gerçekleştiği aktarıldı.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken patlamanın henüz terör bağlantısı olup olmadığı belirlenemedi.
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