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  • 24.05.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 20:17

dakika... 'nın kentinde : 7 yaralı

dakika haberine göre 'nın kentinde oldu. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Fransa'da patlama: Yaralılar var

dakika haberi! 'nın kentinde sebebi henüz bilinmeyen meydana geldiği öğrenildi. En az 6 kişinin yaralandığı bildirilen patlamanın 'un ünlü Bellecour Meydanı'nda gerçekleştiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken patlamanın henüz terör bağlantısı olup olmadığı belirlenemedi.

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