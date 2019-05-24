Son dakika haberi! Fransa'nın Lyon kentinde sebebi henüz bilinmeyen patlama meydana geldiği öğrenildi. En az 6 kişinin yaralandığı bildirilen patlamanın Lyon'un ünlü Bellecour Meydanı'nda gerçekleştiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken patlamanın henüz terör bağlantısı olup olmadığı belirlenemedi.