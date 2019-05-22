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  • 22.05.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 22:35

'li dev çekilmişti... Yeni hamle geldi

, Amerikan şirketinin personellerini ülkeden çekmesinin ardından petrol ihracatını arttırmayı planlıyor.

ABD'li dev çekilmişti... Yeni hamle geldi

'ın güneyindeki Basra Şirketi, 'li şirketinin ülkeden ayrılması üzerine üretim kapasitelerinin daha da artacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, ExxonMobil tarafından geliştirilen Kurna petrol sahasının günlük 440 bin varil petrolü ürününü en kısa zaman içeresinde 490 bine çıkarmanın planlandığı belirtildi.

TAHLİYE ETMİŞTİ
Geçen hafta ABD , Irak'ta acil durumda çalışmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesi ardından ABD'li ExxonMobil şirketi, personelini Irak'ın güneyindeki Basra petrol sahalarından tahliye ettiğini açıklamıştı. Irak Petrol Bakanlığı da bu durumun Basra'da petrol üretimine etkilemeyeceğini duyurmuştu.

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