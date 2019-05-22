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  • 23.05.2019 06:55
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 06:55

, 'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

, 'a önce 5 sonrasında da 5 olmak üzere toplamda 10 bin asker gönderme talebinde bulundu. gerçekleşebilecek olası bir şii saldırısına karşı özellikle kendilerini birinci hedef olarak gören ABD, böylece bölgede yaşanabilecek eylemlere karşı mücadele için asker sevkiyatı yapacak.

Beyaz Saray'a sunuldu! 10 bin ABD askeri...

'nin 'ya asker gönderme politikası adeta açık artırmaya dönüştü. 100 bin, 120 bin asker gönderilecek iddialarını yalanlayan "Gerekirse fazlasını göndeririz" mesajıyla asker gönderme planına açık kapı bırakmıştı.

Yeni bir iddia Reuters'dan geldi. 'a dayandırılan iddiada ABD'nin Orta Doğu'ya 10 bin kişilk bir savunma ordusu göndermeyi planladığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'A TEKLİF EDİLDİ
Geçtiğimiz haftalarda bölgeye gemi ve Patriot gönderen ABD, bu sefer de 10 bin kişilik savunma gücü göndermeyi planlıyor. Planın sahibi ABD savunmasının kalbi olan Pentagon.

gerçekleşebilecek olası bir şii saldırısına karşı özellikle kendilerini birinci hedef olarak gören ABD, bölgede yaşanabilecek eylemlere karşı mücadele için asker sevkiyatı yapacak.

ENTCOM'dan gelen talep doğrultusunda Pentagon, 'a önce 5 bin, sonra gerekmesi halinde de 5 bin asker olmaz üzere toplamda 10 bin asker sevkiyatı talebinde bulundu.

SAVUNMA BİRLİKLERİ
Talep edilen birliklerin saldırı ve işgalden çok, savunma üzerine olduğu belirtildi. ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Trump 100 binden fazla asker gönderileceğini daha önce de dile getirirken, Donald Trump'ın savunma maksatlı bu ordunun sevkiyatına onay verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

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