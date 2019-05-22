ABD'nin Orta Doğu'ya asker gönderme politikası adeta açık artırmaya dönüştü. 100 bin, 120 bin asker gönderilecek iddialarını yalanlayan Donald Trump "Gerekirse fazlasını göndeririz" mesajıyla asker gönderme planına açık kapı bırakmıştı.

Yeni bir iddia Reuters'dan geldi. Pentagon'a dayandırılan iddiada ABD'nin Orta Doğu'ya 10 bin kişilk bir savunma ordusu göndermeyi planladığı belirtildi.

BEYAZ SARAY'A TEKLİF EDİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda bölgeye gemi ve Patriot gönderen ABD, bu sefer de 10 bin kişilik savunma gücü göndermeyi planlıyor. Planın sahibi ABD savunmasının kalbi olan Pentagon.

Basra Körfezinde gerçekleşebilecek olası bir şii saldırısına karşı özellikle kendilerini birinci hedef olarak gören ABD, bölgede yaşanabilecek eylemlere karşı mücadele için asker sevkiyatı yapacak.





ENTCOM'dan gelen talep doğrultusunda Pentagon, Beyaz Saray'a önce 5 bin, sonra gerekmesi halinde de 5 bin asker olmaz üzere toplamda 10 bin asker sevkiyatı talebinde bulundu.

SAVUNMA BİRLİKLERİ

Talep edilen birliklerin saldırı ve işgalden çok, savunma üzerine olduğu belirtildi. ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Trump 100 binden fazla asker gönderileceğini daha önce de dile getirirken, Donald Trump'ın savunma maksatlı bu ordunun sevkiyatına onay verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.