Son dakika: Rus istihbaratı: Sınırda 5 bin terörist toplandı

Rusya gizli servisi Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) Başkanı Alexandır Bortnikove, Afganistan'ın kuzey kesiminde, eski Sovyetler Birliği sınırında 5 bin teröristin toplandığını açıkladı.
FSB Başkanı, söz konusu teröristlerin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yenilmesiyle ülkeden ayrılıp Horosan'a yerleştiği bilgisini verdi.
Bortnikove, terörist grupların özellikle Afganistan'ın kuzey kesimine yeniden konuşlanmasının endişe verici olduğunu belirtti.
Moskova, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki eski Sovyet istihbarat şeflerini de dikkatli olmaları için uyardı.
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