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  • 21.05.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:07

Son dakika: Rus istihbaratı: Sınırda 5 bin terörist toplandı

yönetimi, 'ın kuzeyindeki Horosan'a yerleşen teröristlerinden endişe duyuyor. Söz konusu teröristlerin 'den bölgeye geldiği biliniyor.

Rus istihbaratı duyurdu: 5 bin terörist...

gizli servisi Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) Başkanı Alexandır Bortnikove, 'ın kuzey kesiminde, eski Sovyetler Birliği sınırında 5 bin teröristin toplandığını açıkladı.

FSB Başkanı, söz konusu teröristlerin terör örgütü 'ın 'de yenilmesiyle ülkeden ayrılıp Horosan'a yerleştiği bilgisini verdi.

Bortnikove, terörist grupların özellikle Afganistan'ın kuzey kesimine yeniden konuşlanmasının endişe verici olduğunu belirtti.

, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki eski Sovyet istihbarat şeflerini de dikkatli olmaları için uyardı.

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