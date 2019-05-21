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  • 22.05.2019 01:02
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 01:10

’nde helikopter düştü! öldü

’nde helikopter düştü. Aralarında ülkenin ’nun da bulunduğu 3 kişi da hayatını kaybetti. , Heriberto Medrano’nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan ’nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün, başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.

'nde helikopter düştü. Aralarında ülkenin 'nun da bulunduğu 3 kişi da hayatını kaybetti.

, La Vega'dan yerel saatle 10:00'da havalanan Bell 206B JetRanger II tipi helikopterin Puerto Plata International Havalimanı'na seyir halindeyken Munoz şehri sınırlarına düştüğünü duyurdu. Meydana gelen kazada, helikopterde bulunan iş insanı Heriberto Medrano ve iki kişinin hayatı kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine giden itfaiye ekibi, yanan helikopteri söndürdü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

İŞ DÜNYASI YASTA
Yerel medya, Heriberto Medrano'nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan 'nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün, başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.

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