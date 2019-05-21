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  • 21.05.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 19:44

'den açıklarında Rus savaş uçaklarına engelleme

, savaş jetlerinin dün açıklarında 'ya ait 4 bombardıman ve iki savaş jetini engellediğini açıkladı. Rus tarafı ise konuya ilişkin Rusya resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD'den Rus savaş uçaklarına engelleme

Kuzey Amerika Hava Uzay Savunma Komutanlığının () resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NORAD savaş uçakları, 20 Mayıs'ta 'da hava savunma teşhis bölgesine giren Rus uzun menzilli bombardıman uçaklarını engellemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, radara yakalanmama özellikleri sebebiyle hayalet uçak olarak tanımlanan jetleri tarafından engellenen uçakların 4'ünün Tu-95 tipi bombardıman, ikisinin ise Su-35 tipi savaş jeti olduğu belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rus tarafı ise konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının Çukotka, Bering ve Ohotsk denizlerindeki tarafsız sularda önceden planlanmış sorti yaptığı belirtilerek söz konusu uçakların zaman zaman Alaska açıklarında da uçuş yaptığı teyit edildi.

Açıklamada, "Söz konusu uçaklarımıza belli rotalarında, Hava Kuvvetlerinin F-22 uçakları da eskortluk yapmıştır. Toplam uçuş 12 saati aşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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