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  • 21.05.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 14:00

AB Konseyi'nden tek kullanım e yasak

Konseyi, tek kullanımlık le ilgili düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme sonrası tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımına yeni kısıtlama ve yasaklar getirildi. İşte kullanımı yasaklanan o ürünler...

Konsey'e göre, plastik kullanımı konusunda kabul edilen yeni kurallar plastik kirliliğinin önlenmesi çalışmalarındaki son adım olarak görülürken, tek kullanımlık plastik ürünler için oluşturulan yeni kuralların AB'nin atık yasaları dahilinde olduğu, bunun yanında AB sahillerinde kirliliğe sebep olan 10 ürün içinde olan plastik kaplama ve ürünleri kapsadığı belirtildi.

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