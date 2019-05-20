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  • 20.05.2019 08:08
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 08:08

Son dakika: 'ta 'ye saldırı!

Son dakika... , 'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu 'nin merkezine katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsurunun zarar görmediğini bildirdi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye saldırı!

Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, söz konusu saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Urban, açıklamasında, "'ta 19 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği kompleksinin dışında 'deki patlamanın farkındayız. Olayda herhangi bir ABD veya koalisyon görevlisi zarar görmemiştir." ifadelerini kullandı.

'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle dün saldırı düzenlendiği bildirilmiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti. Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

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