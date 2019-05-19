30 yılı aşkın süredir birçok filmde oynayan ve Görevimiz Tehlike serileriyle öne çıkan Tom Cruise, bu başarısını servetiyle de taçlandırdı. 700 milyon doları aşan servetiyle dikkat çeken Tom Cruise'un, Görevimiz Tehlike serilerinin de yapımcılığını üstlenmeye başladı. 57 yaşındaki Cruise, Top Gun 2 filminden 150 milyon dolar kazanacak.
- Dünya
- 19.05.2019
- Gazete
Tom Cruise'un serveti 700 milyon dolar
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