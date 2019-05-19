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'un serveti 700 milyon dolar

Serveti 700 milyon dolar
30 yılı aşkın süredir birçok filmde oynayan ve serileriyle öne çıkan , bu başarısını servetiyle de taçlandırdı. 700 milyon doları aşan servetiyle dikkat çeken Tom Cruise'un, Görevimiz Tehlike serilerinin de yapımcılığını üstlenmeye başladı. 57 yaşındaki Cruise, Top Gun 2 filminden 150 milyon dolar kazanacak.

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