ABD'nin Florida eyaletinde yerel basındaki haberlere göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Orlanda Bilim Sözleşmeli Okulu adlı okulda ofis asistanı olarak görev yapan 19 yaşındaki Jaelen Alexander, "görevini, öğrencilerden kendisine uygunsuz fotoğraf göndermelerini istemek için kullandığı" gerekçesiyle çarşamba günü gözaltına alındı.

Hazırlanan dedektif raporunda, okuldaki 3 öğrenciden kendisine uygunsuz fotoğraflarını göndermelerini isteyip bunun karşılığında da çocuklara para ve yemek gibi vaatlerde bulunmakla suçlanan Alexander'ın çocukları, istediğini yapmamaları durumunda durumunda derslerden kovmakla tehdit ettiği kaydedildi.

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

Yerel basının ele geçirdiği soruşturma raporunda Alexander'a yönelik soruşturmanın 29 Nisan'da başladığı, Alexander'ın bir veliden özür dilediği ve görevinden istifa ettiği belirtildi.

Buna karşılık okul yönetimi ise olayda sorumluluğunun olmadığını belirtmek için söz konusu çalışanın mart ayında işine son verildiğini savundu.

Okul Müdürü Abdulaziz Yalçın, yerel basına yaptığı açıklamada, Alexander'ın yarı zamanlı ofis asistanı olarak ağustos ayında işe alındığını ve arka plan taramalarında herhangi bir disiplin kaydına rastlanmadığını öne sürdü.

Yalçın, Alexander'ın işine mart son verildiğini ve velilerin kendisini suçlamalar hakkında perşembe günü haberdar ettiğini söyledi.