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  • 18.05.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 15:37

Eski ajanına adına casusluktan 20 hapis cezası

, 62 yaşındaki eski Merkezi Haberalma Teşkilatı () ajanı 'nin, adına casusluk yapmak suçlamasıyla Dış İstihbarat İzleme Mahkemesinde yargılandığı davada, geçen haziranda 20 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi.

CIA ajanına görülmemiş ceza!

Eski ajanı , adına casusluk yapmak suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası aldı.

CIA'de çalıştığı dönemde hassas bilgilere erişme yetkisi olan Mallory'nin askeri sır niteliğindeki bilgileri para karşılığı bir Çin istihbarat ajanına sattığının tespit edildiği belirtildi.

savcılarının, Mallory'nin bir postanede gizli dokümanları taratıp dijital ortama aktarırken görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle 2017'nin mart ve nisan aylarında Çinli ajanla Şangay kentinde yaptığı görüşmelerin kanıtlarını mahkemeye sunduğu kaydedildi.

Başsavcı Yardımcısı John Demers, davayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu vaka Çin'in hedef aldığı eski CIA ajanları arasında kendi ülkeleri ve meslektaşları aleyhine casusluk yapma yönünde kaygı verici bir eğilimin varlığını gösteriyor." dedi.

Bu ay başında eski CIA ajanı Jerry Chun Shing Lee, Çin adına casusluk yaptığını ve ABD'nin gizli mal varlıklarına dair bilgileri Çin ajanlarına aktardığını itiraf etmişti.

Diğer yandan eski ABD istihbarat görevlisi Ron Rockwell Hansen da geçen yıl Çin adına casusluk yapmaya teşebbüs etmekle suçlanmıştı.

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