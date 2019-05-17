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  • 17.05.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 20:27

açıkladı! İşte Başkanı Trump'ın geliri ve ları...

Başkanı 'ın 2018 yılında en az 434 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. ’ın açıkladığı belgede dikkat çeken bir detay da Trump’ın ları oldu. ABD Başkanı'nın en az 315 milyon dolar borcu olduğu tespit edilirken, 5 kalem borcun "50 milyon dolar ve üzeri" diye ifade edilmesi borcun gerçek toplamının hesaplanmasını imkansız kılıyor.

Beyaz Saray açıkladı! İşte Trump'ın geliri...

, Trump'ın 2018 yılına ait gelir beyanını kamuoyuna açıkladı ve liderinin geçen yıl elde ettiği gelirin en az 434 milyon dolar olduğu belirlendi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı belgede Trump'ın Washington'daki "Trump International Hotel'den" 40,8 milyon dolar elde ettiği vurgulandı. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago Oteli'nin ise geçen yıl 22,7 milyon dolar gelir getirdiği belgedeki bilgiler arasında yer aldı.

Trump'ın gelirinin 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 15 milyon dolar düştüğü de dikkatlerden kaçmadı.

, 2017 gelir beyanında 450 milyon dolar kazanç sağladığını beyan etmişti.

EN AZ 315 MİLYON BORÇ
Beyaz Saray'ın açıkladığı belgede dikkat çeken bir detay da Trump'ın ları oldu. ABD Başkanı'nın en az 315 milyon dolar borcu olduğu tespit edilirken, 5 kalem borcun "50 milyon dolar ve üzeri" diye ifade edilmesi borcun gerçek toplamının hesaplanmasını imkansız kılıyor.

Trump'ın gelir beyanı, vergi iadesi beyanlarını vermemesi üzerine süren tartışmanın tekrar alevlendiği bir ortamda geldi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, ABD liderine cumaya kadar 6 yıllık vergi iadesi beyanlarını kongre ile paylaşması için süre vermişti.

Trump, göreve geldikten sonra başkanlık teamüllerine aykırı olarak özel sektördeki ticari menfaatlerinden el çekmemiş, ancak şirketlerinin yönetimini oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'a devretmişti.

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