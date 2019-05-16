Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yaklaştırmadığını kaydetti.

Merkel, "Belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin AB üyeliğini daha muhtemel hale getirmiyor, aksine bu ülkenin gelişme yolu ile ilgili endişelere neden oluyor. Ben her zaman Türkiye'ni tam üyeliğini hayal edemediğimi söyledim" diye konuştu.

Bununla birlikte Almanya'nın Türkiye ile olan özel ilişkilerine vurgu yapan Merkel, "Siyasi değerler hakkındaki fikirler birçok bakımdan farklılık gösteriyor, fakat ortak çıkarlar da var" ifadelerini kullandı.



Almanya Başbakanı, bu ilişkilerin örneği olarak Suriye'deki krizin çözümünü ve terörle mücadeleyi gösterdi.