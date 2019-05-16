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  • 16.05.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 10:12

'den küstah açıklama: "Seçimlerden sonra..."

Almanya Başbakanı , ’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi () üyeliğine yaklaştırmadığını söyleyerek küstah bir açıklamada bulundu.

Merkel'den küstah açıklama

gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela , 'de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi () üyeliğine yaklaştırmadığını kaydetti.

Merkel, "Belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin AB üyeliğini daha muhtemel hale getirmiyor, aksine bu ülkenin gelişme yolu ile ilgili endişelere neden oluyor. Ben her zaman Türkiye'ni tam üyeliğini hayal edemediğimi söyledim" diye konuştu.

Bununla birlikte Almanya'nın Türkiye ile olan özel ilişkilerine vurgu yapan Merkel, "Siyasi değerler hakkındaki fikirler birçok bakımdan farklılık gösteriyor, fakat ortak çıkarlar da var" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı, bu ilişkilerin örneği olarak Suriye'deki krizin çözümünü ve terörle mücadeleyi gösterdi.

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