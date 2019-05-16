Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.05.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 22:35

yi kurtarmak için ağaca çıkan lise öğrencisi ağaçta mahsur kaldı

'de çıktığı ağaçtan inemeyen yavru yi kurtarmak isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi, çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdiven uzatarak mahsur kalan liseliyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kediyi kurtardı kendisi ağaçta kaldı

'in Gömeç ilçesinde yavru yi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan genç kızı, itfaiye ekibi kurtardı.

16 yaşındaki lise öğrencisi E.H., öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Şehit Üsteğmen Saadetin Baycan Parkı'na gitti.

KEDİ KURTARILDIKTAN SONRA KAÇTI
Ağaçta yavru kediyi fark eden E.H., kurtarmak için ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan yavru kedi, ağaçtan inerek kaçtı. E.H. ise tırmandığı ağaçtan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi.

MAHSUR KALAN LİSELİYİ İTFAİYE KURTARDI
E.H.'nin yanındakiler telefon ile arayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağaca merdiven uzatarak mahsur kalan E.H.'yi bulunduğu yerden kurtardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKediyi kurtarmak için ağaca çıkan lise öğrencisi ağaçta mahsur kaldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri