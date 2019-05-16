Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yavru kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan genç kızı, itfaiye ekibi kurtardı.

16 yaşındaki lise öğrencisi E.H., öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Şehit Üsteğmen Saadetin Baycan Parkı'na gitti.

KEDİ KURTARILDIKTAN SONRA KAÇTI

Ağaçta yavru kediyi fark eden E.H., kurtarmak için ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan yavru kedi, ağaçtan inerek kaçtı. E.H. ise tırmandığı ağaçtan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi.

MAHSUR KALAN LİSELİYİ İTFAİYE KURTARDI

E.H.'nin yanındakiler telefon ile arayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağaca merdiven uzatarak mahsur kalan E.H.'yi bulunduğu yerden kurtardı.