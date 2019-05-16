Almanya'da bir otel odasında cansız halde bulunan üç kişinin ölümlerinin arkasında, Orta Çağ adetlerini uygulayan tarikat benzeri oluşum bulunduğu düşünülüyor.

Olay, Torsten W. isimli bir adam ile iki kadının daha Bavyera'da bir otel odasında ölü bulunması ile ortaya çıktı.

Tarikatın lideri olduğu değerlendirilen 53 yaşındaki Torsten W. ile 33 yaşındaki Kerstin E. isimli kadın, arbalet oklarıyla öldürülmüşlerdi ve odadaki yatakta el ele yatıyorlardı.

Aynı odadaki bir diğer cansız beden ise Farina C. isimli kadına aitti. O da boynundan okla vurulmuştu.

Odada Torsten W. ve Kerstin E.'ye ait vasiyetler de bulundu.

Alman polisinin değerlendirmesine göre, Farina C. isimli kadın, istekleri doğrultusunda yataktaki çifti öldürdükten sonra intihar etti.

Polis, bu ölümleri, Almanya'nın Wittingen kentindeki iki ölümle daha ilişkilendiriliyor.

Alman polisi, Pazartesi günü Farina C. isimli kadının yaşadığı evde, 35 ve 19 yaşlarında iki kadının cansız bedenlerini bulmuştu.