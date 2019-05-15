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Son model itiraf

Son model itiraf
2018 İngiltere Güzellik Kraliçesi Alisha (19), 'nin tanıtım yüzü oldu. Gözlerin çevrildiği manken, kendisiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. 15 yaşından beri duyma sorunu yaşadığını duyurdu. Cowie, "Birden fazla kişiyle konuşmak zorunda kalınca büyük bir problem yaşıyorum. Böyle durumlarda konuşmalar bana sadece gürültü gibi geliyor. Rüzgarlı havalarda dışarıya çıktığımda ise tamamen sağır gibi hissediyorum, duyamıyorum" diye konuştu.

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