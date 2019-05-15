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ABD'de rekor tazminat

ABD’de tarım şirketinin, otların temizlenmesinde kullandığı ürün e yol açtı. Şirket, kansere yakalanan Pilliod çiftine 2 milyar dolar tazminata mahkum edildi.

Rekor tazminat
Oakland'daki eyalet mahkemesinin jürisi, Monsanto Co şirketinin ürünü Roundup Ready'nin, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin, hodgkin dışı lenfomaya yakalanmasına yol açtığı kararına vardı. Jüri, şirket tarafından Pilliod çiftine maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyar 55 milyon dolar ödenmesine hükmetti.
Alberta ​Pilliod, eşiyle 9 yıldır le mücadele ettiklerini belirterek, "Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz." dedi. Çiftin avukatlarından Michael Miller, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini, öte yandan uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.

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