Washington yönetimi, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi alımı yüzünden yaptırımlarla tehdit ederken, ABD'nin aynı silahın bir alt serisi olan S-300 sistemi sahibi olduğu iddia edildi. Milliyet'in haberine göre askeri ve savunma konularında online yayın yapan 'Defense-blog' dergisi, sosyal medyada silah meraklılarının ABD'deki S-300 rampasının uydu görüntülerini yayınladığını kaydetti. Rus uzmanlar sistemin ABD'ye Ukrayna tarafından gönderilmiş olabileceği üzerinde duruyor.

POROŞENKO MU VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı danışmanlarından ve "Ulusal Savunma" dergisi yayın yönetmeni İgor Korotçenko, "2014 yılında Rusya ile yaşanan krizden sonra Ukrayna'daki Petro Poroşenko yönetiminin ABD'ye Sovyet dönemine ait silahların sırlarını verdiği üzerinde duruyoruz. Ukrayna Savunma Bakanlığı envanterinde yer alan S-300 bataryası da ancak bu ülke üzerinden Amerika'ya göç etmiş olabilir" yorumunu yaptı.





'MODASI GEÇMİŞ SİSTEM'

Koretçenko ayrıca 1980 yapımı olduğu tahmin edilen S-300 modeliyle şimdiki S-300 ve S-400 arasında büyük fark olduğunu belirterek "Onların elindeki modası geçmiş eski sistem. İstedikleri kadar inceleyebilirler. Faydası olmayacaktır. Çünkü şu an Rusya'nın kullandığı teknoloji çok farklı. S-400'lerde günümüzde kullanılan yazılım tamamen farklı" dedi. 'Defence Blog' ise ABD'nin S-300'ü savaş uçakları eğitiminde düşman sistemini taklit etmek için kullandığını öne sürdü. Sovyet Rusya döneminden beri üretilen S-300'ler 1978 yılından bu yana hizmette.

ABD'deki bir askeri üste olduğu söylenen rampa, radar ve komuta merkezi aracının uydu görüntülerini inceleyen Rus uzmanlar, bunun S-300PT serisine ait olduğunu tespit etti. Bu modeldeki uzun menzilli hava savunma silahları Ukrayna'nın yanı sıra günümüzde NATO üyesi Bulgaristan ile Slovakya'nın elinde de var.