İran lideri Ali Hamaney, bugünkü tutumundan vazgeçmediği sürece ABD ile müzakere edilemeyeceğini ve İran'ın kesin seçeneğinin direniş olduğunu söyledi. Ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Meclis Başkanı Ali Laricani, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Laricani başta olmak üzere ülkenin önde gelen siyasetçi ve askeri yetkilileriyle iftarda bir araya geldi.

"ABD GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALACAK"

Hamaney, burada yaptığı konuşmada, İran'ın da ABD'nin de savaş peşinde olmadığını ve bu mücadelenin "iradelerin çarpışması" olduğunu belirterek, "Bizim irademiz daha güçlüdür. İran'ın kesin seçeneği ABD'ye karşı direniştir ve bu mücadelede ABD geri adım atmak zorunda kalacak. Bu askeri bir mücadele değildir, çünkü savaş olmayacak." dedi.

"ABD İLE MÜZAKERE ZEHİRDİR"

İran'ın içinde bazı kişilerin müzakere etmenin sakıncalı olmadığı yönünde görüş bildirdiğine dikkati çeken Hamaney, "ABD bugünkü tavrını sürdürdükçe müzakere zehirdir. Bugünkü ABD hükümetiyle yapılacak müzakere, iki kere zehirdir. Müzakere yani muamele ve alışveriş ancak ABD'nin hedef aldığı bizim güçlü yönümüzdür." diye konuştu.

İran'da bilinçli ve aydın hiç kimsenin müzakere peşinde olmadığını kaydeden Hamaney, şöyle devam etti:

"'Savunma silahlarınızla ilgili müzakere yapalım ve neden bu kadar menzilli füze üretiyorsunuz, menzilini düşürün' diyorlar. 'Eğer biz sizi vurursak üslerimizi vuracak güce sahip olmayın ve cevap verebilecek seviyeye gelmeyin' diyorlar. Ayrıca 'bölgedeki stratejik derinliğiniz ile ilgili konuşalım ve bundan vazgeçin' diyorlar. Hesapçı adamlarla yapılacak müzakere temelden yanlıştır, kaldı ki bunlar hesapçı adamlar da değil ve hiçbir şeye bağlı kalmıyorlar."

"ONLARIN DA SORUNLARI VAR VE O KADAR GÜÇLÜ DEĞİLLER"

ABD'nin içeride sosyal ve ekonomik birçok krizle karşı karşıya kaldığını ifade eden İran lideri, "Hükümetin durumu da tutarlılık arz etmiyor, bir adam çıkıp bir şey söylüyor öbür gün başka biri çıkıp onun tersini dile getiriyor. Düşmanı o kadar büyütmeyin. Düşman güçsüzdür, zavallıdır ve çaresizdir denilemez ancak onların da sorunları var ve o kadar güçlü değiller." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney ayrıca hem ABD'nin hem de Avrupa Birliği ülkelerinin Asya ülkelerine karşı yürüttükleri siyasetin kendi zararlarına neticelendiğini belirterek, "ABD'de uzmanlar bu baskıların İran'da ekonomik bir sıçramaya neden olacağı konusunda uyarılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.