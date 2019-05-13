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  • 13.05.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 15:33

Son dakika: 'den 'ye 60 milyar dolarlık vergi misillemesi

'nin hamlesine 'den misilleme geldi. Çin, Haziran'dan itibaren toplam 60 milyar değerindeki ABD ürünlerine yüzde 5 ile yüzde 25 arasında gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Çin'den ABD'ye jet misilleme
, malları için gümrük tarifeleri uygulama kararı aldı. 60 milyar dolar tutarında ABD malı için ithalat tarifeleri uygulanması planlanıyor.

ABD malları için gümrük tarifeleri 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. 60 milyar dolarlık ABD malı için uygulanacak ithalat tarifeleri yüzde 5-25 arasında değişecek.

Çin 2493 ürün için gümrük tarifesi oranını yüzde 25 olarak belirledi.

Toplamda 5 bin kalem üzerinde ABD ürününe gümrük tarifesi uygulanması planlanıyor.

Yapılan açıklamada, uygulanacak tarifelerden muafiyet için şirketlerin başvurularının alınmaya başladığı ifade edildi. Ek tarifelerden muafiyetler 1 yıl süreli olacak.

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