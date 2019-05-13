Çin, ABD malları için gümrük tarifeleri uygulama kararı aldı. 60 milyar dolar tutarında ABD malı için ithalat tarifeleri uygulanması planlanıyor.
ABD malları için gümrük tarifeleri 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. 60 milyar dolarlık ABD malı için uygulanacak ithalat tarifeleri yüzde 5-25 arasında değişecek.
Çin 2493 ürün için gümrük tarifesi oranını yüzde 25 olarak belirledi.
Toplamda 5 bin kalem üzerinde ABD ürününe gümrük tarifesi uygulanması planlanıyor.
Yapılan açıklamada, uygulanacak tarifelerden muafiyet için şirketlerin başvurularının alınmaya başladığı ifade edildi. Ek tarifelerden muafiyetler 1 yıl süreli olacak.
ABD malları için gümrük tarifeleri 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. 60 milyar dolarlık ABD malı için uygulanacak ithalat tarifeleri yüzde 5-25 arasında değişecek.
Çin 2493 ürün için gümrük tarifesi oranını yüzde 25 olarak belirledi.
Toplamda 5 bin kalem üzerinde ABD ürününe gümrük tarifesi uygulanması planlanıyor.
Yapılan açıklamada, uygulanacak tarifelerden muafiyet için şirketlerin başvurularının alınmaya başladığı ifade edildi. Ek tarifelerden muafiyetler 1 yıl süreli olacak.
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