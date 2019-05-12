ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Suriyeli üst düzey yetkililerin ülkedeki hapishanelerdeki işkence ve ölümler yaşandığını doğrulayan yazışmalarını yayınladı. Uluslararası Adalet ve Hesap Verilebilirlik Komisyonu'nun (CIJA) ele geçirdiği belgeler, Suriyeli üst düzey yetkililer tarafından verilen gözaltı, işkence ve ölüm emirleri ya da raporları gözler önüne seriyor. Gözaltına alınan binlerce kişinin ölümlerinin doğrulandığı ve hapishanedeki kötü koşulların kabul edildiği yazışmalardan birisi askeri istihbaratın başındaki Refik Şehadeh'e ait.







Şahadeh bir belgede, bütün ölümlerin kendisine rapor edilmesi gerektiğini, söz konusu olaylara dâhil olan güvenlik görevlilerinin yargılanma sorumluluğundan kaçınılması için gerekli adımların atılacağını söylüyor. Anne Barnard imzalı haberde, Suriyeli yetkililerin işlenen insan hakları suçları nedeniyle gelecekte yargı önüne getirilmekten endişe ettikleri ifade edildi. Esad rejimi, ülkede sistematik bir şekilde işkence uygulandığını reddediyor.

GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın açıkladığı son verilere göre, hapse girdikten sonra yaklaşık 127 bin 916 kişiden bir daha haber alınamadı. Örgüt, bu kişilerin neredeyse 14 bininin işkence esnasında hayatını kaybettiğini belirtiyor. Suriye'de savaşın önceki yıllara göre daha durağan hale gelmesine rağmen 2018 yılında 5 bin 607 kişinin keyfi olarak gözaltına alındığı, bunun ise 2017 yılına göre yüzde 25'lik bir artış anlamına geldiği ifade edildi. NYT gazetesi, savaşın şiddetinin azaldığı dönemde birçok ülkenin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme çabasında olduğunu, savaştaki insan hakları ihlalleri konusuna kimsenin dönüp bakmadığını yazdı.





RÜŞVETLE KURTULMUŞ

NYT'nin Türkiye'de konuştuğu işkence mağduru kişilerden biri 31 yaşındaki Muhannad Ghabbaş. Halepli Ghabbaş, Esad karşıtı barışçıl gösterilerde yer almış. 12 gün boyunca işkence gördükten sonra gerçek olmadığı halde 'bombalı saldırı' planladığına dair ifadeyi imzalamış. 19 ay hapiste kalan Ghabbaş, daha sonra Suriyeli bir yargıca rüşvet vererek özgürlüğüne kavuşmuş.







Mariam Khleif ise hapiste bir ay boyunca sürekli olarak tecavüze uğradığını anlatıyor. NYT, Ghabbaş ve Khalif gibi işkence gördükten sonra ülkeden kaçan kişilerin büyük çoğunluğunun Suriye'de gerekli güvenlik reformları yapılmadığı sürece ülkeye dönme konusunda oldukça isteksiz olduklarını yazdı.