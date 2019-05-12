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  • 12.05.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 18:21

'da ye saldırı: 7 kişi öldü

'nun kuzey merkez bölgesinde bir Katolik sine saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiliseye silahlı saldırı!

​'da yerel basındaki haberlere göre, Sanmatenga eyaletindeki Dablo beldesinde silahlı kişiler Katoliklere ait bir ye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi.

7 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırganlar, kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi.

İLK SALDIRI DEĞİL
Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletine bağlı Silgadi beldesinde, 28 Nisan'da Protestanlara ait bir kiliseye düzenlenen saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Son resmi verilere göre, son 4 yılda terörist saldırılarda 400'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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