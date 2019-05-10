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  • 11.05.2019 00:32
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 00:33

Trump'tan "- ticaret görüşmeleri" açıklaması

Başkanı , ABD- ticaret görüşmelerine ilişkin olarak, "ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." dedi.

İlginç paylaşım! Kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz

Başkanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD ile arasında yürütülen ticaret müzakerelerine değindi.

ABD ile Çin ticaret görüşmelerinin yapıcı olduğunu vurgulayan Trump, "Geçtiğimiz iki gün boyunca iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin durumu hakkında samimi ve yapıcı konuşmalar yapıldı. (Çin Devlet Başkanı) ile aramdaki ilişki oldukça güçlü. Geleceğe yönelik konuşmalar devam edecek. Bu arada, ABD gelecekteki müzakerelere bağlı olarak uyguladığı yaptırımları kaldırabilir, belki de hiç kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

Trump, bugün sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükselttiğini duyurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da ABD ve Çinli yetkililer arasında iki gündür devam eden görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.

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