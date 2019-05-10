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  • 10.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:03

'da 6,3 büyüklüğünde

'da merkez üssü Miyazaki kenti yakını olan 6,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Asya ülkesinde korkutan deprem

'nın güneybatısında şiddetli meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Dairesi, merkez üssü Miyazaki kenti yakını olan depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Yetkililer, 23 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.

Depremden sonra tsunami uyarısı verilmezken, deniz suyu seviyelerinde az da olsa değişim gözlemlenebileceği ifade edildi.

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