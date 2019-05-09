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  • 10.05.2019 01:04
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 01:05

, üç ne el koydu

, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç ne el koydu. Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu

Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, iline doğru hareket eden bandıralı üç nin Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermedikleri, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

Balıkçı teknelerinin, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Odessa Limanı'na götürüldüklerinin, Türk gemi kaptanlarının İngilizce bilmemeleri nedeniyle Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.

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