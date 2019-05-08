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'da 37 kişiyi kurtaran kabin memurları 'kahraman' ilan edildi

Rus uçağı, sırasında alev aldı. 41 kişi hayata gözlerini kapadı. 2 hostes ise ölü sayısının artmasını önlemek için canlarını hiçe saydı. Tahliye kapısını tekmeleyerek açan kabin memurları, 37 kişiyi kurtardı. ‘Kahramanların’ ödüllendirilmesi için kampanya başlatıldı.



Rusya, uçak kazasıyla sarsıldı. Korkunç olay, geçen Pazar günü başkent 'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşandı. Rus ulusal havayolları Aeroflot'a ait yolcu uçağı, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 'ndan havalandı. Ancak uçak, kısa sürede havalimanına yaptı. Bu sırada uçağın arka kısmı alev aldı. Yolcular, uçaktaki eşyalarını almaya çalışınca facia yaşandı. 41 kişi hayatını kaybederken, 4'ü personel 37 kişi kurtarıldı. Facianın perde arkasında ise 2 kahraman hostes vardı. Uçaktan kurtulanların, ve adlı 2 hostes sayesinde hayatta kaldığı anlaşıldı. Hosteslerin, tahliye kapısını tekmeleyerek açtıkları ve birçok yolcuyu iterek dışarıya çıkarttıkları ortaya çıktı. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak yolcuların büyük bir kısmını tahliye eden hostesler, "Kahraman" olarak tanıtıldı. Ruslar ise iki hostesin ödüllendirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.



Hosteslerden Tatyana Kasatkina, yolcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı.



Hostes Ksenia Fagel



Ruslar, uçakta yanarak ölen 41 kişi için facianın yaşandığı havalimanına çiçek bırakıp, mum yaktı.

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