Rusya, uçak kazasıyla sarsıldı. Korkunç olay, geçen Pazar günü başkent Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşandı. Rus ulusal havayolları Aeroflot'a ait yolcu uçağı, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan havalandı. Ancak uçak, kısa sürede havalimanına acil iniş yaptı. Bu sırada uçağın arka kısmı alev aldı. Yolcular, uçaktaki eşyalarını almaya çalışınca facia yaşandı. 41 kişi hayatını kaybederken, 4'ü personel 37 kişi kurtarıldı. Facianın perde arkasında ise 2 kahraman hostes vardı. Uçaktan kurtulanların, Tatyana Kasatkina ve Ksenia Fagel adlı 2 hostes sayesinde hayatta kaldığı anlaşıldı. Hosteslerin, tahliye kapısını tekmeleyerek açtıkları ve birçok yolcuyu iterek dışarıya çıkarttıkları ortaya çıktı. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak yolcuların büyük bir kısmını tahliye eden hostesler, "Kahraman" olarak tanıtıldı. Ruslar ise iki hostesin ödüllendirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
Hosteslerden Tatyana Kasatkina, yolcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı.
Hostes Ksenia Fagel
Ruslar, uçakta yanarak ölen 41 kişi için facianın yaşandığı havalimanına çiçek bırakıp, mum yaktı.
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