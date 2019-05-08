Avrupa şaşırtmadı

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına ilk dış tepkiyi Avrupa verdi.
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor" mesajıyla kendine güldürdü.
AVRUPA Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, "Özgür ve adil seçimleri için gereken koşullar seçim öncesi oluşturulur" diye konuştu.
AVRUPA Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf şekilde yürütmesinin önemini anlattı.
ALMAN Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, kararın "YSK yıkıcı bir sinyal verdi" dedi.
AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz da sahne aldı. "Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB'de yeri yoktur" açıklamasını yaptı.
TÜRK Dışişleri Bakanlığı "Muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz" dedi.
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor" mesajıyla kendine güldürdü.
AVRUPA Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, "Özgür ve adil seçimleri için gereken koşullar seçim öncesi oluşturulur" diye konuştu.
AVRUPA Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf şekilde yürütmesinin önemini anlattı.
ALMAN Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth, kararın "YSK yıkıcı bir sinyal verdi" dedi.
AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz da sahne aldı. "Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB'de yeri yoktur" açıklamasını yaptı.
TÜRK Dışişleri Bakanlığı "Muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.