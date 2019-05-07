YSK'nın İstanbul kararı hakkında Batı'dan küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama Almanya Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth'tan geldi.
YSK'nın İstanbul'daki seçimleri iptal etme kararına ilişkin skandal bir açıklama yapan Roth Türkiye'nin içişlerine karışarak, "Bu (Türkiye'de) demokrasiden arta kalanlara karşı bir savaş ilanıdır" ifadelerine yer verdi.
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