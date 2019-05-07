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  • 07.05.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 09:54

'da uçak düştü: 13 ölü

’da düşen ta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika'da uçak düştü: 13 ölü

'nin kentinden 'nın Monterrey kentine giden Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A tipi , Meksika'nın kuzeydoğusunda bulunan Coahuila eyaletinde düştü. Yerel medya ABD'de bir boks maçının izleyen grubun içinde bulunduğu uçak ile irtibatın kesildiğini; yapılan çalışmalarda uçağın enkazına Coahuila eyaletinde ulaşıldığını duyurdu.

Uçağın türbülans ve dolu yağışına maruz kalmış olmasından şüphelenildiği; kazayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

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