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  • 07.05.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 20:00

'da krizi! 4 kişiyi rehin aldı

’nın Toulouse kentinde silahlı bir kişinin bir dükkandaki 4 kişiyi rehin aldığı belirtildi. lerin alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi.

Fransa'da rehine krizi!

'nın Toulouse kentinde, tütün ürünleri satan bir dükkanda silahlı bir kişinin 4 kişiyi rehin aldığı açıklandı.

Saldırganın rehin aldığı kişilerin dükkana alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi. Çevredeki iş yeri sahiplerinin polisi haberdar etmesi üzerine olay yerine güvenlik birimleri sevk edildiği öğrenildi.
Olay yerine gelen polislerin leri serbest bırakması için saldırganla diyaloğa girdiği belirtildi. Silahlı saldırganın henüz kimliği açıklanmadı.

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