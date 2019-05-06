Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, bazı İsrailli siyasetçiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes kararına tepki gösterdiği ve Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz'in bir radyoya yaptığı açıklamada "Hamas'tan kurtulmak için Gazze'yi işgal etmeliyiz. Bu olası bir adım, ama bedeli ağır olabilir" dediği bilgisi yer aldı.

HAMAS: ATEŞKESE UYARAK BARIŞ SAĞLANIR

Öte yandan Hamas'ın kendi sitesinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "İsrail'in, Gazze Şeridi'ne karşı saldırgan tutumunun sona ermesiyle ve ateşkes anlaşmalarına uymasıyla barışın sağlanabileceği" ifadelerine yer verilirken, İsrail işgal kuvvetlerinin, sivilleri hedef alarak ve sivil bölgelere saldırarak, yalnızca Filistinli sivilleri öldürerek insanlığa karşı suç işlediği ve 12 yıldan daha fazla bir süredir Gazze Şeridi'nde ablukaya alınmış Filistinlilerin uluslararası yasalar ve sözleşmeler kapsamında sadece temel haklarını talep ettikleri vurgulandı.