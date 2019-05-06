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  • 06.05.2019 12:55
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 12:55

li bakandan rezil sözler: Hemen işgal etmeliyiz

, ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve arasındaki e tepki göstererek, "'tan kurtulmak için 'yi işgal etmeliyiz" dedi.

Rezil sözler: Hemen işgal etmeliyiz

gazetesinde yer alan haberde, bazı li siyasetçiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararına tepki gösterdiği ve , ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz'in bir radyoya yaptığı açıklamada "'tan kurtulmak için 'yi işgal etmeliyiz. Bu olası bir adım, ama bedeli ağır olabilir" dediği bilgisi yer aldı.

HAMAS: ATEŞKESE UYARAK BARIŞ SAĞLANIR
Öte yandan Hamas'ın kendi sitesinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "İsrail'in, Gazze Şeridi'ne karşı saldırgan tutumunun sona ermesiyle ve ateşkes anlaşmalarına uymasıyla barışın sağlanabileceği" ifadelerine yer verilirken, İsrail işgal kuvvetlerinin, sivilleri hedef alarak ve sivil bölgelere saldırarak, yalnızca li sivilleri öldürerek insanlığa karşı suç işlediği ve 12 yıldan daha fazla bir süredir Gazze Şeridi'nde ablukaya alınmış Filistinlilerin uluslararası yasalar ve sözleşmeler kapsamında sadece temel haklarını talep ettikleri vurgulandı.

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