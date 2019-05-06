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  • 07.05.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 07:01

'den 'ye sondajı durdurma çağrısı

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, 'nin 'de yürüttüğü sondaj faaliyetini durdurması yönünde çağrıda bulundu.

AB'de sondaj hazımsızlığı!

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin Sözcüsü , 'yi Kıbrıs'ın egemenliğine saygı göstermeye ve Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmalarından vazgeçmeye çağırdı.

"SONDAJI DURDURUN"
Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Kocijancic, "Avrupa Komisyonu'nun Mart 2018'de açıkladığı ve Türkiye'nin 'de Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü sondaj çalışmalarını kınadığı çok net bir tutumu var, bu tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

GÜNEY KIBRIS'A DESTEK
Mogherini'nin 4 Mayıs'ta Türkiye'ye yaptığı söz konusu bölgedeki sondaj çalışmalarını durdurma çağrısını da anımsatan Kocijancic, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın ekonomik münhasır bölgesindeki egemenliğine saygı duyması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz." diye ekledi.

AB'nin sondaj çalışmalarının tekrarlanmaması gerektiği görüşünde olduğunu kaydeden Kocijancic, Kıbrıs'la tamamen dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

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