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  • 05.05.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 09:07

'nin 'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, 'nin Temmuz ayında Rusya'dan teslim alacağı savunma füzelerini ve 'i ima ederek, Avrupa Birliği üzerinden ithamlarda bulundu.

Yunanistan'ı korku sardı!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, 'de yaşanan enerji rekabeti, meselesi ve 'nin füze savunma sistemi almasını ima ederek, Türkiye'yi "Avrupa Birliği üyesiyiz" sözleriyle uyardı ve şunları söyledi:

"KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"
"Özgürlük, Yunan halkı için olmazsa olmaz bir koşuldur. Buna her kim engel olmak isterse, ona karşı tüm gücümüzle savunuruz.

Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak, uluslararası yasalara her koşulda bağlıyız, ancak kendimizi savunmaya hazır olduğumuz hiçbir zaman unutulmamalıdır.

Eğer bizimle iyi ilişkiler kurmak istiyorsa, Türkiye de Yunanistan'ın bu prensibini asla aklından çıkarmamalıdır."

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