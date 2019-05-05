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'nde ‘rüşvetle kayıt ve diploma’ skandalı

Dünyaca ünlü yatırım bankası ’nin, ABD’deki ’ne ‘rüşvetle kayıt ve diploma’ skandalının merkezinde yer aldığı ortaya çıktı… 41 bin kişinin diploması sorgulanırken, ABD eski Başkanı J.F. Kennedy, çılgın işadamı , efsane golfçü Tiger Woods gibi isimlerin mezuniyetine de gölge düştü...

Stanford’a bomba düştü!
Dünyanın en önemli eğitim kurumu olarak gösterilen , fake diploma skandalıyla çalkalanmaya başladı… Stanford mezunları, Google, Nike, Cisco, Hewlett- Packard ve Yahoo'da iş başı yapardı. Ya da zengin işadamı olurlardı. Ancak üniversitenin rüşvet skandalıyla ilgili yürütülen federal soruşturma hakkında bilgi sahibi olan bir gizli tanık, 2017'de Stanford Üniversitesi'ne kabul edilen Yusi Zhao adlı kız öğrencinin ailesi, skandalın odağındaki firmanın yetkilisi William Singer'a 6,5 milyon dolar ödeme yaptı. Aileyi Singer'a yatırım bankası 'nin danışmanlarından Michael Wu'nun yönlendirdiği de ortaya çıktı. Bu skandal ülkedeki çok önemli isimleri de zan altında bıraktı. Stanford Üniversitesi mezunu ABD eski başkanları John F. Kennedy, Herbert Hoover, ünlü işadamı , Adnan kaşıkçı, efsane golfçü Tiger Woods ve Hollywood yıldızı Jennifer Connelly gibi yüzlerce ünlünün okula kayıtları ve diplomaları sorgulanmaya başlandı. Bu arada Yusi Zhao'nun babası Tao Zhao'nun da rüşvet verdiğini kabul ettiği iddia edildi.

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