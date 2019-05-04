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  • 05.05.2019 05:20
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 05:20

'de bir camiyi bombaladı: 3 yaralı

savaş uçaklarının 'de bir camiyi bombaladı, bombardımanda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail Gazze'de bir camiyi bombaladı

su, 'yi bombalamaya devam ediyor. İsrail , Aşkelon şehrinde 60 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin El Şati Mahallesinde bulunan El Mustafa camisini bombalaması sonucu, biri ağır 3 Filistinli yaralandı. Yaralı kişilerin hastaneye kaldırdığı öğrenildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, çatışmalar başladığından beri Gazze tarafından 250'den fazla roket gönderildiğini açıkladı.

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